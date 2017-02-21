Kanlı baskının görüntüleri 3 yıl sonra ortaya çıktı

ADANA'da, 3 yıl önce Murat Ocak ile Kenan Akgümüş arasında para anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve Ahmet Avcı'nın ölümü, 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Midibüs şoförlüğü yapan Murat Ocak, 4 yıl önce tefecilik yaptığı ileri sürülen Kenan Akgümüş'ten iddiaya göre 500 bin lira borç aldı. Murat Ocak, parayı ödemekte zorlanınca, Kenan Akgümüş'ten kaçmaya başladı. Ocak ile Akgümüş kardeşler arasında bu yüzden husumet oluştu. 12 Aralık 2014'te Murat Ocak ile arkadaşları Ahmet Avcı, Ekrem Durbak ve Mustafa Kurt galeride araç bakarken silahlı saldırıya uğradı.Çatışmada Ahmet Avcı öldü, diğerleri yaralandı.Kanlı çatışmadan sonra Kenan Akgümüş, kayıplara karıştı. Şüphelinin izini süren polis, Akgümüş'ün Şanlıurfa'da sahte kimlikle hayatına devam ettiğini öğrendi. Cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra yapılan operasyonla yakalandı. Kenan Akgümüş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kanlı çatışmanın görüntüleri de 3 yıl sonra ortaya çıktı.Olayın meydana geldiği galerinin güvenlik kamera kayıtlarında ölen Ahmet Avcı, arkadaşları ile hafif ticari aracın içinde otururken, otomobil ile gelen Akgümüş ve akrabaları yanlarına gelip tabanca ile ateş ediyor. Sıkılan mermilerden kurtulmak isteyen Avcı da saklanmak için girdiği galerinin içinde vuruluyor.

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