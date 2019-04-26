Kangal'da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.