Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...
New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli
New York'ta kadınlara polis engeli
On binlerce kadın Taksim'de yürüdü
Kadınlar Taksim'de hakları için yürüdü

Kanepeden düşen 1.5 yaşındaki Arda Osman öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde iddiaya göre, kanepeden düşen 1.5 yaşındaki Arda Osman Köylü öldü. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kanepe üzerinde...

Kanepeden düşen 1.5 yaşındaki Arda Osman öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde iddiaya göre, kanepeden düşen 1.5 yaşındaki Arda Osman Köylü öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kanepe üzerinde oynayan minik Arda Osman, aniden düşüp başını yere çarptı. Sağlık ekiplerine haber veren aile, ambiulansın gecikeceğini düşünerek Arda Osman'ı, kendi imkanlarıyla mahalledeki Aile Sağlık Merkezi'ne getirdi. Minik Arda Osman, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Osman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Arda Osman'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.