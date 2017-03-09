Kanepeden düşen 1.5 yaşındaki Arda Osman öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde iddiaya göre, kanepeden düşen 1.5 yaşındaki Arda Osman Köylü öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kanepe üzerinde oynayan minik Arda Osman, aniden düşüp başını yere çarptı. Sağlık ekiplerine haber veren aile, ambiulansın gecikeceğini düşünerek Arda Osman'ı, kendi imkanlarıyla mahalledeki Aile Sağlık Merkezi'ne getirdi. Minik Arda Osman, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Osman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Arda Osman'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanağı belirtildi.

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