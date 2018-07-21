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Kanalizasyonu açmak için girdiği rögarda fenalaştı

ISPARTA'da tıkalı olan kanalizasyonu açmak için girdiği yaklaşık 3 metrelik rögar fenalaşan Sait Yıldız'ı, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 1112 Sokak'ta meydana geldi. Belediye görevlilerinden...

Kanalizasyonu açmak için girdiği rögarda fenalaştı
ISPARTA'da tıkalı olan kanalizasyonu açmak için girdiği yaklaşık 3 metrelik rögar fenalaşan Sait Yıldız'ı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 1112 Sokak'ta meydana geldi. Belediye görevlilerinden habersiz tıkalı olan kanalizasyonu açmak için rögara giren Sait Yıldız, iddiaya göre burada kullandığı kimyasal maddeler nedeniyle fenalaştı. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan çıkmayı başaramayan Sait Yıldız'ın sesini duyan çevre sakinleri, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine sevk edilen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, Sait Yıldız'ı özel ekipmanlarla dışarı çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Sait Yıldız, tedavisi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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