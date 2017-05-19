Kanalizasyona düşen köpeği liselilerin dikkati kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde tarladaki kanalizasyon çukuruna düşen köpek, liseli gençlerin dikkati, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören üç genç, dün okuldan çıktıktan sonra Huzur Mahallesi'ndeki evlerine tarladan yürüyürek gitmek isterken, duydukları köpek sesinin nereden geldiğini araştırmaya başladı. Gençler, kanalizasyon çukuruna düşen köpeği görünece İnegöl İtfaiyesi ekiplerinden yardım istediler. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, düştüğü kanalizasyon çukurunda mahsur kalan köpeği kurtardı. Köpek kısa sürede gözden kayboldu.
Köpeğin mahsur kaldığını tesadüfen öğrendiklerini söyleyen 17 yaşındaki Ferdi Bozkurt, "Biz normal şartlarda evimize, tarladan geçerek gitmiyoruz. Tesadüfen geçtik, mahsur kalan köpeği gördük. Biz fark etmeseydik hayvan telef olabilirdi" dedi.
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