Kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolünden çıkan traktörün kurumuş su kanalına devrilmesi sonucu altında kalan Çağlar Şen (44), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Süleymaniye yönünden Çavlu Mahallesi yönüne giden Çağlar Şen yönetimindeki 45 LT 636 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kurumuş su kanalına devrildi. Traktörün altında kalan Şen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çağlar Şen'in cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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