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Kan davalılarının evine ateş açıp, kayıplara karıştılar
DİYARBAKIR’da 3 kişi, kan davalısının evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kurşunlar yoldan geçen bir taksiye isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar...
GÜVENLİK 08.09.2019, 00:02
DİYARBAKIR’da 3 kişi, kan davalısının evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kurşunlar yoldan geçen bir taksiye isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan mahallesi 857’nci sokakta iddiaya göre aralarında kan davası bulunan kişinin bulunduğu evin önüne gelen ve birinin gözcülük yaptığı motosikletli 3 kişi tabancayla ateş etti. Evde bulunanlar kurşunlardan korunmak için kendilerini yere atarken, tabancadan çıkan kurşunlar, hareket halindeki bir taksiye isabet etti. Saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sırasında fenalaşan bazı ev sakinlerine sağlık görevlilerince müdahale edildi. Polis ekipleri saldırıyı düzenledikleri tespit edilen Ş.K. ve E.K. ile ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanması için çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan mahallesi 857’nci sokakta iddiaya göre aralarında kan davası bulunan kişinin bulunduğu evin önüne gelen ve birinin gözcülük yaptığı motosikletli 3 kişi tabancayla ateş etti. Evde bulunanlar kurşunlardan korunmak için kendilerini yere atarken, tabancadan çıkan kurşunlar, hareket halindeki bir taksiye isabet etti. Saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sırasında fenalaşan bazı ev sakinlerine sağlık görevlilerince müdahale edildi. Polis ekipleri saldırıyı düzenledikleri tespit edilen Ş.K. ve E.K. ile ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanması için çalışması başlattı.
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