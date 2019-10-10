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Kamyonunu altında kalan kadın öldü
DENİZLİ'de, geri manevra yapan kamyonun altında kalan Ayten Aşçıoğlu (63), kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza, saat 12.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Ayaz (33) yönetimindeki 20 ASU 38...
GÜVENLİK 10.10.2019, 17:55
DENİZLİ'de, geri manevra yapan kamyonun altında kalan Ayten Aşçıoğlu (63), kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Ayaz (33) yönetimindeki 20 ASU 38 plakalı kamyon, Üniversite Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada, Ayten Aşçıoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Aşçıoğlu, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşçıoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen öldü. Kamyon sürücüsü Ayaz ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Ayaz (33) yönetimindeki 20 ASU 38 plakalı kamyon, Üniversite Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada, Ayten Aşçıoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Aşçıoğlu, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşçıoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen öldü. Kamyon sürücüsü Ayaz ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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