Kamyonun kasası, üst geçide takıldı

İZMİR, () - İZMİR'de, Konak'tan Bornova yönüne giden hafriyat kamyonunun kasası, arıza nedeniyle açılınca üst geçide takıldı. Kasa, kamyondan ayrılırken, sürücü ise 200 metre ileride durabildi.

İzmir'in Konak ilçesinden Bornova yönüne giden hafriyat kamyonunun kasası, elektronik sistemindeki arıza nedeniyle yolda açıldı. Boş olan kasanın açıldığını fark etmeyen sürücü, üst geçide çarptı. Kasa kısmı, kamyondan ayrılarak, üst geçide takılı kaldı. Kamyon sürücü ise 200 metre ileride durabildi. Yolda, o sırada araç yoğunluğunun olmaması ve kamyonun boş olması, olası bir faciayı önledi.

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