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Kamyonun devirdiği elektrik direği makilik alanı yaktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir kamyonun çarpmasıyla devrilen beton elektrik direği, makilik alanda yangına neden oldu. 1 dönümlük alanı küle çeviren alevler, yakındaki hamam ve diğer iş yerlerine ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından...

Kamyonun devirdiği elektrik direği makilik alanı yaktı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir kamyonun çarpmasıyla devrilen beton elektrik direği, makilik alanda yangına neden oldu. 1 dönümlük alanı küle çeviren alevler, yakındaki hamam ve diğer iş yerlerine ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dün saat 17.00 sıralarında İzmir'in Selçuk ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi yönüne giden Onur S., Turgut Özal Bulvarı, Kuştur mevkisine geldiğinde, yönetimindeki 35 CMP 24 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon yol kenarındaki beton elektrik direğini devirip, su tahliye kanalına düştü. Devrilen elektrik direğinin telleri makilik alandaki, iki ayrı noktadaki ot ve çalılıkları tutuşturdu. Alevler kısa sürede yayıldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yakındaki hamam ve diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürürken, 1 dönüm makilik alan zarar gördü.
Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. AYDEM ekipleri devrilen elektrik direğinin yerine yenisinin dikilmesi için çalışma başlattı.

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