Kamyonun çarptığı yaya öldü

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 44 yaşındaki Faik Hural öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı İlçesi Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon, mesai bitimi şoför olarak çalıştığı fabrikadan çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Faik Hural'a çarptı. Kazada, Hural olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon şoförü yoluna devam etti.

Hural'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.