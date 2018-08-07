Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () ÇANKIRI'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Salih Altınbilezik (68) hayatını kaybetti. Kaza, Çankırı-Eldivan Karayolu Küçük Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Eldivan tarafından Çankırı yönüne...

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () ÇANKIRI'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Salih Altınbilezik (68) hayatını kaybetti.
Kaza, Çankırı-Eldivan Karayolu Küçük Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Eldivan tarafından Çankırı yönüne seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 18 BJ 818 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Salih Altınbilezik idaresindeki 18 AAB 601 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altınbilezik, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Altınbilezik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Ahmet K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328