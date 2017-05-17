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Kamyonun çarptığı kadın öldü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 74 yaşındaki Yüksel Mutlu, hayatını kaybetti. Kaza, Darıca İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan...

Kamyonun çarptığı kadın öldü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 74 yaşındaki Yüksel Mutlu, hayatını kaybetti.
Kaza, Darıca İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Yüksel Mutlu'ya, yolun karşısına geçerken Mesut Baka yönetimindeki 74 AR 554 plakalı kamyon çarptı. Kazada, ağır yaralanan Yüksel Mutlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Kamyon şoförü Mesut Baka, polis tarafından gözaltına alındı.

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