Kamyonun çarptığı direkten düşen bayrağı, polis memuru aldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon, önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, devrilen direkten düşen bayrağı ise bir polis memuru alıp ekip aracına koydu.Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Deniz E. yönetimindeki 67 DS 811 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Abdul K. yönetimindeki 67 SK 219 plakalı otomobile ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Abdul K., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.KAZA ANI KAMERADABir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada sivil polis memuru, kamyonun çarptığı aydınlatma direğinden düşen Türk bayrağını yerden alıp, katlayarak ekip aracına koydu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

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