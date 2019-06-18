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Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan’a (58) yoldan geçen kamyonet çarptı. Kazada Okan hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.  Kaza, saat 20.00 sıralarında...

Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan’a (58) yoldan geçen kamyonet çarptı. Kazada Okan hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. 
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yayla Köy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Her akşam ve sabah bisikletiyle gezintiye çıkarak spor yapan Cumhur Okan’a Söke istikametinden, Kuşadası yönüne giden Murat G. İdaresindeki 09 JY 168 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cumhur Okan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Okan’ın öldüğünü belirlendi. Cumhur Okan’ın cenazesi ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. 

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