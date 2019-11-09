Son Dakika
Kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü
SAMSUN’da çarptığı kamyonun altında kalan motosikletli kurye Müslüm Gülçiçek (22), yaşamını yitirdi. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi...
GÜVENLİK 09.11.2019, 15:39
SAMSUN’da çarptığı kamyonun altında kalan motosikletli kurye Müslüm Gülçiçek (22), yaşamını yitirdi. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İlçede bir lokantada kurye elemanı olarak çalışan Müslüm Gülçiçek, yönetimindeki motosikletle site içerisindeki kavşakta manevra yapan Mustafa Y. (36) yönetimindeki 55 VJ 550 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonun altında kalan motosikletli kurye Gülçiçek, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülçiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kavşakta dönen kamyonun kasasına çarptığı görülüyor.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İlçede bir lokantada kurye elemanı olarak çalışan Müslüm Gülçiçek, yönetimindeki motosikletle site içerisindeki kavşakta manevra yapan Mustafa Y. (36) yönetimindeki 55 VJ 550 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonun altında kalan motosikletli kurye Gülçiçek, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülçiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, kavşakta dönen kamyonun kasasına çarptığı görülüyor.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|20
|2. Alanyaspor
|10
|19
|3. Sivasspor
|10
|18
|4. Malatyaspor
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|3. Erzurum BB
|11
|18
|4. Ümraniye
|10
|17
|5. Balıkesirspor
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|11
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|23
|2. Barcelona
|11
|22
|3. Real Madrid
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6