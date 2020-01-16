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Kamyonun altında kalan kadın esnaf öldü
GÜVENLİK 16.01.2020, 14:59
ISPARTA'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon çarptı. Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. Hal esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon çarptı. Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. Hal esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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