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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Şahin (51), yaşamını yitirdi.  Kaza, dün akşam...

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Şahin (51), yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, Balıkesir- Savaştepe yolunun Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir merkezden Savaştepe ilçesine giden Hüseyin Şahin'in kullandığı 10 L 0108 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşıdan gelen Burak G. (24) yönetimindeki 10 SB 222 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şahin'i ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Savaştepe Sanayi Sitesi'nde otomobil tamircisi olduğu öğrenilen Hüseyin Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Burak G., gözaltına alınırken, Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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