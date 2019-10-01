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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Nesibe Aydın (63) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ yolunun 15'inci kilometresindeki Çobanlar kavşağında meydana geldi. Maho Sayindi'nin...
GÜVENLİK 01.10.2019, 17:54
AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Nesibe Aydın (63) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ yolunun 15'inci kilometresindeki Çobanlar kavşağında meydana geldi. Maho Sayindi'nin kullandığı 27 Z 3195 plakalı kamyon, Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 416 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobildeki Nesibe Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Nesibe Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sürücüler Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bolvadin- Emirdağ yolunun 15'inci kilometresindeki Çobanlar kavşağında meydana geldi. Maho Sayindi'nin kullandığı 27 Z 3195 plakalı kamyon, Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 416 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobildeki Nesibe Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Nesibe Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sürücüler Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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