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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kemalpaşa...

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kemalpaşa Caddesi istikametinden Kamil Tunca Bulvarı yönüne giden Duran Güveli (23) yönetimindeki 35 ASB 52 plakalı otomobil, İbrahim Tekin (41) yönetimindeki 35 AEV 506 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen her iki araç, enerji nakil direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Duran Güveli ile yanındaki Berkay Şeneren (26) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Şeneren ve Güveli, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Güveli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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