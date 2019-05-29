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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi. Kaza, İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Sevimli'nin kullandığı 27 AHS 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Gürtekin'in...

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
GAZİANTEP'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Sevimli (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Sevimli'nin kullandığı 27 AHS 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Gürtekin'in kullandığı 27 BD 610 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sevimli, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sevimli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Sevimli'nin cansız bedeni otopsi için için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Abdullah Gürtekin, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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