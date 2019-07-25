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Kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı, kızı öldü

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Özkan Çine (35) yaralandı, yanındaki kızı Elanur Çine (12) ise yaşamını yitirdi. Kaza, saat 00.30 saatlerinde ilçeye...

Kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı, kızı öldü
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Özkan Çine (35) yaralandı, yanındaki kızı Elanur Çine (12) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 saatlerinde ilçeye bağlı Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Özkan Çine yönetimindeki 09 R 7939 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşarak karşı yönden gelen Mehmet Tekin (42) yönetimindeki 07 NNN 93 plakalı kamyona çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Özkan Çine ile yanındaki kızı Elanur Çine yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elanur Çine, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Özkan Çine'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kamyon şoförü Mehmet Tekin'i ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

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