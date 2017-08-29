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Kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK(Bolu), () -  BOLU'nun Kıbrıscık İlçesi'nde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Vedat İnal yaşamını yitirdi. Kaza dün saat 10.30 sıralarında Kıbrıscık-Bolu'nun Yaylaçayı mevkisinde meydana geldi. Bolu...

Kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK(Bolu), () -  BOLU'nun Kıbrıscık İlçesi'nde kamyon ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Vedat İnal yaşamını yitirdi.
Kaza dün saat 10.30 sıralarında Kıbrıscık-Bolu'nun Yaylaçayı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünegiden Vedat İnal yönetimindeki 06 AEP 595 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhittin Nart yönetimindeki 14 DS 800 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken, sürücüsü İnal kabinde sıkıştı. Çevredekilerin aramasıyla gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri  Vedat İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kamyon sürücüsü Muhittin Nart ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Vedat İnal'ın cesedi, sıkıştığı kamyonetin içinden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından çıkarılabildi. İnal'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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