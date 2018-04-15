Kamyonla 150 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü öldü (2) - Yeniden

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, kontrolden çıkıp, 150 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü Necati Tuncer (43), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çamlarca Mahallesi Kazıklar mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görev yapan Necati Tuncer'in kullandığı 20 BK 594 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun bulunduğu yere ulaşmakta güçlük çekince, olay yerine bu kez itfaiye ekibi çağrıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen kamyonun bulunduğu yere ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri, sürücü Tuncer'i sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkardı. Tuncer, sedyeye konuldu ve halat yardımıyla taşınarak, kurtarıldı. Durum ağır olan Tuncer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Necati Tuncer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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