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Kamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' buldu

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir kamyonette eğitimli köpek 'Barut' ile yaptığı aramada, 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli...

Kamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' buldu
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir kamyonette eğitimli köpek 'Barut' ile yaptığı aramada, 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli kamyonet, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkele ilçesinde Bebleşin jandarma kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'Barut'un kullanıldığı aramalarda aracın kasa kısmı, akaryakıt deposu ve stepnenin içerisine zulalanmış 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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