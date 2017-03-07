Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Kula-Eşme Karayolu Aktaş Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bayram Eroğlu idaresindeki 45 K 6816 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Taşdemir (63) idaresindeki 45 K 1828 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Eroğlu, otomobilde bulunan Fatma Eroğlu, Saniye Eroğlu (80), Ayşe Emiri (51) ve diğer araç sürücüsü Taşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram ve Saniye Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen Fatma Eroğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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