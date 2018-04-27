Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yasemin Çelik (34), yaralandı. Bugün saat 12.30 sıralarında, Milas'tan Selimiye yönüne giden Asım Güler'in kullandığı 48 KM 755...

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yasemin Çelik (34), yaralandı.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Milas'tan Selimiye yönüne giden Asım Güler'in kullandığı 48 KM 755 plakalı kamyonet, 23 Nisan Bulvarı'ndaki Kırcağız Kavşağı'na geldiğinden, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı öne sürülen Yasemin Çelik'in kullandığı 48 LC 338 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırlayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Çelik, yaralandı. Çelik'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra ambulansla Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sol bacağında kırık olan Çelik, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsünün ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314