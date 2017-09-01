Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aynı yönde giden kamyonetle çarpıştıktan sonra bariyerlere sürüklenen motosikletteki Ali Orçun Aydın (26) hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde İzmir Otoyolu'nda Işıkkent mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Buca'dan Bornova istikametine giden Ali Orçun Aydın yönetimindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Celal Altun (50) yönetimindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarptı. Kazayı gören diger sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan kamyonet sürücüsü Altun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Aydın'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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