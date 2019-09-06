Kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, tamir için getirilen kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 729 Sokak'taki tamirci dükkanında meydana geldi. Veli A.'nın tamir için getirdiği 70 EE 248 plakalı kamyonetinin yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada işçiler Ali K., Murat Ş. ve Tuncay A., yaralandı. İhbarla dükkana gelen sağlık görevlileri, yaralı 3 işçiyi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



