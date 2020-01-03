Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük’ü ezdi. Ağır yaralanan Hamza, hastanede tedaviye alındı. Olay, İnegöl ilçesindeki Orhaniye...
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük’ü ezdi. Ağır yaralanan Hamza, hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesindeki Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokak'ta meydana geldi. Arıza yapan 20 SF 404 kamyoneti çalıştırmak için sürücüsü, çevredekilerden yardım istedi. Çalıştırılmak için itilen kamyonet, sokakta oyun oynayan Hamza Alpyörük’ü ezdi. Kamyonun altında kalan çocuğu fark edenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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