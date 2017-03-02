Kamyonetin önünü kesip pompalı tüfek ile saldırdılar

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hareket halindeki komyenetin önü kesilerek pompalı tüfekle yapılan saldırıda sürücü, 28 yaşındaki Yunus Emre Yörükoğlu ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi Öğretmen Lisesi Sokak'ta giden Yörükoğlu'nun yönetimindeki kamyonetinin önü kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi. Bu kişiler Yunus Emre Yörükoğlu'na pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı. Yörükoğlu, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı saçmalar ile ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörükoğlu tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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