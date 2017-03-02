Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Kamyonetin önünü kesip pompalı tüfek ile saldırdılar

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hareket halindeki komyenetin önü kesilerek pompalı tüfekle yapılan saldırıda sürücü, 28 yaşındaki Yunus Emre Yörükoğlu ağır yaralandı. Fatih Mahallesi Öğretmen Lisesi...

Kamyonetin önünü kesip pompalı tüfek ile saldırdılar

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hareket halindeki komyenetin önü kesilerek pompalı tüfekle yapılan saldırıda sürücü, 28 yaşındaki Yunus Emre Yörükoğlu ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi Öğretmen Lisesi Sokak'ta giden Yörükoğlu'nun yönetimindeki kamyonetinin önü kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi. Bu kişiler Yunus Emre Yörükoğlu'na pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı. Yörükoğlu, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı saçmalar ile ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörükoğlu tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.