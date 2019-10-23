Kamyonetin markete girme anı kamerada

GİRESUN'da, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, market vitrinine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkiisinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet, yokuş inerken kontrolden çıktı. Yokuş bitiminde yoldaki refüjü de aşan kamyonet, markete daldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin çarpmasıyla market vitrinindeki camlarının kırıldığı, iş yerinde kasa çalışanların ve bazı müşterilerin ise kaçıştığı görülüyor.