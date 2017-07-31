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Kamyonetin çarptığı evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarpması sonucu çöken evin 1'nci kat balkonunda bulunan 78 yaşındaki Yıldız Kellepınar düşerek yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün...

Kamyonetin çarptığı evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarpması sonucu çöken evin 1'nci kat balkonunda bulunan 78 yaşındaki Yıldız Kellepınar düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan demir yüklü kamyonet, iddiaya göre mahalle arasında karşıdan gelen araca yol vermek için yol üzerindeki eve yaklaştı. Bu sırada kamyonetin kasasındaki demirler evin 1'nci kat balkonuna çarptı. Balkonun bir bölümü çökerken, o sırada balkona çıkan Yıldız Kellepınar düştü. Yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşerek yaralanan kadın, gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleden sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız Kellepınar tedavi altına alınırken, kamyonet sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.


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