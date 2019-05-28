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Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'da, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan emekli doktor Veli Demir (64), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5750...

Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'da, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan emekli doktor Veli Demir (64), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5750 Sokak'ta dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Salihli Verem Savaş Dispanseri'nde 33 yıl göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olarak görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Veli Demir'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İsmail K.'nin kullandığı 35 DY 851 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yarlanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü İsmail K.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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