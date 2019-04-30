Kamyonetin çarptığı Ahmet, yaşama tutunamadı

Kaza, Cuma günü Ergani'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Sanayi Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Şehmus Kınık ve Ahmet Yalçın'a, kamyonet çarptı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonettekiler, durmayarak kaçtı.
Yaralanan 2 arkadaş, sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yaralılardan Ahmet Yalçın, 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Yalçın'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, Ergani ilçesinde toprağa verildi. yaralı Şehmus Kınık'ın tedavisi ise devam ediyor.
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