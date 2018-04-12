Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Kamyonetin çarpmasıyla sürüklenen bisikletli ağır yaralandı

BURSA'da bisikletle yolun karşısına geçen Mustafa Keskin (42), kamyonetin altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin, ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sevinç...

Kamyonetin çarpmasıyla sürüklenen bisikletli ağır yaralandı
BURSA'da bisikletle yolun karşısına geçen Mustafa Keskin (42), kamyonetin altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin, ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletle yolun karşısına geçen Mustafa Keskin'e, Kasım Güneş (19) idaresindeki 16 J 0554 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetle 20 metre sürüklenen bisikletteki Mustafa Keskin ağır yaralandı. Bir ağaca çarparak duran kamyonet sürücüsü Güneş gözaltına alınırken, hayati tehlikesi bulunan Keskin, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314