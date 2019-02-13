Kamyonetin altında 700 metre sürüklenen kadın öldü, sürücü kaçtı

ADANA'da, karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan kadın, ardından geçen kamyonetin altında kalıp, yaklaşık 700 metre sürüklendi. Kimliği belirlenemeyen kadın yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Ali Seyit A. yönetimindeki 33 D 8096 plakalı otomobil, bölünmüş yoldaki refüjdeki demir bariyerlerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup düşen kadın, yoldan geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin yaklaşık 700 metre altında, Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii'nin önüne kadar sürüklenen kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, Ali Seyit A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ali Seyit A.'yı gözaltına alan polis, kaçan kamyonetin yakalanması ve ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



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