Kamyonet, yolcu indirmek için durakta duran otobüse çarptı: 5 yaralı

İZMİR’in Bornova ilçesinde, kamyonetin yolcu indirmek için durakta duran otobüse çarptığı kazada 5 yolcu 5 kişi hafif yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında 467 sokaktaki otobüs durağında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 35 HPM 89 plakalı kamyonet, yolcu indirmek için durakta duran 35 HD 3688 plakalı ESHOT otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, durakta bekleyen 35 HHG 98 plakalı bir başka ESHOT otobüsüne çarptı.Otobüslerde bulunan ve hafif yaralanan 5 yolcu, durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulanslarla sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavileri sonrasında taburcu edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Davut CAN / İZMİR, ()5