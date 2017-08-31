Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), ()-SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Aksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osman Köroğlu idaresindeki 54 RL 469 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yuvarlanarak ters dönen kamyonette sıkışan 4 kişi itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Osman Köroğlu ve eşi Nazife Köroğlu'nun öldüğü belirlenirken, oğulları Ömer Köroğlu ve araçtaki Erdi Ark ağır yaralı olarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi ralı ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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