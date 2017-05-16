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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () – ANTALYA’nın Gazipaşa İlçesi’nde kamyonetin 50 metre uçuruma yuvarlandığı kazada 74 yaşındaki Ali Tuncer yaşamını yitirdi, aynı yaştaki Halil Yiğit yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Gazipaşa’ya...

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () – ANTALYA’nın Gazipaşa İlçesi’nde kamyonetin 50 metre uçuruma yuvarlandığı kazada 74 yaşındaki Ali Tuncer yaşamını yitirdi, aynı yaştaki Halil Yiğit yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü Mahallesi Sugözü yolu Yöreme mevkiinde meydana geldi. Ali Tuncer’in kullandığı 07 UK 900 plakalı kamyonet, virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan kamyonet takla atarak 50 metre uçuruma yuvarlandı. Bir ağaca çarparak durabilen kamyonetteki Ali Tuncer ile Halil Yiğit dışarı fırladı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan sürücü Ali Tuncer, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Halil Yiğit ise tedaviye alındı.

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