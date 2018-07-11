Kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı: 1'i asker, 2 yaralı

MALATYA'da taşıma firmasına ait kamyonetin, kırmızı ışıkta bekleyen biri askeri, 3 araca çarpması sonucu 1'i asker, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Turgay Karadağ yönetimindeki 44 DM 341 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Kadir G. yönetimindeki 44 JAA 107 plakalı askeri araca çarptı. Kamyonet, ardından Ramazan Burak Terzi yönetimindeki 02 BB 224 plakalı otomobil ile Merve Güler yönetimindeki 44 FY 046 plakalı otomobile çarptı. Kazada, askeri araçta bulunan asker Mehmet B. ile kendi otomobilinde bulunan Merve Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



FOTOĞRAFLI