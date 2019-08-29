Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan Furkan Çoşkun, hayatını kaybetti.Kaza saat 09.00 sıralarında Biga ilçesi Sinekçi Mevkii'nde meydana geldi. Bahattin Aysan idaresindeki 16 E 3551 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde duran, Muhammet Aygün'ın sürücüsü olduğu 34 YR 9294 plakalı TIR'ın 34 VRR 85 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Furkan Coşkun, hayatını kaybetti. Bahattin Aysan ise yaralandı.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Furkan Coşkun'un kamyonette sıkışan cansız bedeni itfaiye ve kaza kırım ekipleri tarafından çıkarılarak, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bahattin Aysan da aynı hastanede tedavi altına alındı.Jandarma TIR sürücüsü Muhammet Aygün'ü gözaltına alarak, karakola götürdü. Jandarmanın soruşturması sürüyor.