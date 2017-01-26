Kamyonet takla attı, 3 kişi yara almadan kurtuldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()-ÇORUM’da meydana gelen trafik kazasında içinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet takla attı. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Çorum'un Mecitözü İlçesi Elvan Çelebi Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum’dan Amasya’ya montaj işi için giden Cemal Bal yönetimindeki orman ürünleri şirketine ait 19 TL 626 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Cemal Bal ile birlikte yanında bulunan Doğuş Göcen ve Tufan Atılgan kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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