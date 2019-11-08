Son Dakika
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Muş- Bingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı...
GÜVENLİK 07.11.2019, 23:33
MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Muş- Bingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki İbrahim Güler, Harun Atabey (19) ve Yasin Tutuş (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Uğurlu ile Özer’in cansız bedeni ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. İki kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Muş- Bingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki İbrahim Güler, Harun Atabey (19) ve Yasin Tutuş (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Uğurlu ile Özer’in cansız bedeni ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. İki kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5