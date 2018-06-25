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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya...

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
KONYA'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Yılmaz Adsız (58) idaresindeki 35 NAM 82 plakalı otomobil, kavşakta Bahadır Güloğlu (38) yönetimindeki 38 KB 665 plakalı kamyonetle  çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüler Bahadır Güloğlu, Yılmaz Adsız ve eşi Güler Adsız (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz Adsız, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası mahallesi sakinleri aynı yerde sürekli kaza olması nedeniyle, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı.  Kalabalık, sürekli kaza olduğu gerekçesiyle kavşağa sinyalizasyon sistemi  yapılmasını istedi. Kalabalık, güvenlik güçlerinin iknası sonucu ikna edildi ve yol ulaşıma açıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI 

 

 

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