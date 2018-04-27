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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), () - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.  Kaza, sabaha karşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı Şabanözü...

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), () - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, sabaha karşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı Şabanözü yolu kavşağında meydana geldi. Abdil Doruk'un (38) kullandığı 06 ZCS 80 plakalı kamyonet ile Berat Sancar (21) yönetimindeki 06 RBE 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan Sürmeli Sarıgün ile otomobildeki Yasin Kasap yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yasin Kasap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücüler Abdil Doruk ile Berat Sancar gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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