Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mehmet Can MERAL / BODRUM, (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Murat Ön kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, bugün 17.30 sıralarında Torba Rıza Anter Caddesi...
Mehmet Can MERAL / BODRUM, (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Murat Ön kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün 17.30 sıralarında Torba Rıza Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.G. yönetimindeki 48 BF 323 plakalı kamyonet ile seyir halinde olan Murat Ön yönetimindeki 48 AAJ 561 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Murat Ön ağır şekilde yaralandı. Kaskı parçalandığı öğrenilen talihsiz sürücüye olay yerinde ilk müdanale yapıldı. Ambulansa alınan Ön, ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Murat Ön, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kamyonet sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.
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