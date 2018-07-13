Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Araban-Besni karayolunda...

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Araban-Besni karayolunda meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 80 FT 768 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İbrahim Aslan yönetimindeki 46 EB 012 plakalı hafif ticari araç, Gümüşpınar Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mezarlık duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybederken, araçlardaki 10 kişi ise yaralandı. Aslan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, ihbarla gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325