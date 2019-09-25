Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin K. (11) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Fatih T....
GÜVENLİK 25.09.2019, 11:08
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin K. (11) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Fatih T. yönetimindeki 16 SCB 98 kamyonetle çarpıştı. Kazada, her ikisi de kasksız olan sürücü Şahin K. ile arkasında bulunan Muhammet A. (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosikletin Şahin K.'nin babasına ait olduğu bildirildi.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin K. (11) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Fatih T. yönetimindeki 16 SCB 98 kamyonetle çarpıştı. Kazada, her ikisi de kasksız olan sürücü Şahin K. ile arkasında bulunan Muhammet A. (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosikletin Şahin K.'nin babasına ait olduğu bildirildi.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1