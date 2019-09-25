BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin K. (11) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Fatih T. yönetimindeki 16 SCB 98 kamyonetle çarpıştı. Kazada, her ikisi de kasksız olan sürücü Şahin K. ile arkasında bulunan Muhammet A. (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosikletin Şahin K.'nin babasına ait olduğu bildirildi.