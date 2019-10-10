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Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Mutlu yönetimindeki 60 TM 235 plakalı kamyonet ile Ramazan Dağ yönetimindeki 02 BH 679 plakalı motosiklet...
GÜVENLİK 10.10.2019, 22:03
ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Mutlu yönetimindeki 60 TM 235 plakalı kamyonet ile Ramazan Dağ yönetimindeki 02 BH 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan Dağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Ramazan Dağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Mutlu yönetimindeki 60 TM 235 plakalı kamyonet ile Ramazan Dağ yönetimindeki 02 BH 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan Dağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Ramazan Dağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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